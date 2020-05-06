Неуплата почти 50 млн грн налогов: еще одному участнику "схемы" в оборонке сообщили подозрение

"5 мая 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному вероятному участнику коррупционной схемы по поставке товаров неизвестного происхождения ГК "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов и последующей легализацией средств, приобретенных преступным путем. Речь идет об одном из номинальных руководителей ООО "Оптимумспецдеталь". Указанное лицо - пятый подозреваемый в уголовном производстве, квалифицированном по ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, участники коррупционной схемы в 2015-2017 годах использовали подконтрольное им ООО "Оптимумспецдеталь" и другие субъекты хозяйствования для поставки товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов. За время действия схемы "Укроборонпрому" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, добавили в НАБУ.

"В результате преступления в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль. Как выяснило следствие, полученные преступным путем средства подозреваемые в уголовном производстве легализовали и использовали по своему усмотрению", - отмечается в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен Виталия Жукова, который является одним из подозреваемых в организации преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике.



