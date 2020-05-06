В Винницкой области бывшего чиновника подозревают в завладении 200 тыс. грн государственных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Винницкой области бывшему чиновнику сообщили о подозрении в завладении 200 тыс. грн государственных средств путем неправомерного закупки обновлений баз данных воздушных судов для военных частей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
“Винницкой местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения государственными средствами при закупке обновлений аэронавигационных баз данных воздушных судов, в том числе для военных частей, которые представляют Украину в миротворческом контингенте ООН на территории стран Африки”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщено о подозрении бывшему работнику одного из центров обеспечения Вооруженных Сил Украины, который, действуя в сговоре с физическим лицом-предпринимателем, обеспечил ему победу в торгах на значительную сумму.
“В дальнейшем, чиновник приобрел за собственные средства необходимое программное обеспечение, а выделенными для этого из бюджета деньгами (более 200 тысяч гривен) завладел. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, а действия предпринимателя — как пособничество в указанном преступлении”, — говорится в сообщении.
Ведется следствие, принимаются меры для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба.
Напомним, одном из номинальных руководителей “Оптимумспецдеталь” сообщено о подозрении в участии в коррупционной схемы по поставке товаров в “Укроборонпром”, в результате которой в бюджет не поступило более 49 млн грн.