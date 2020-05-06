В Винницкой области бывшего чиновника подозревают в завладении 200 тыс. грн государственных средств

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 14731 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 80075 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 110375 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 182080 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 185462 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 392495 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226886 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502079 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349602 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230701 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

В Конче-Заспе возле дома Юлии Тимошенко разбился Мерседес: есть травмированные

5 апреля, 17:04 • 13875 просмотра

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 11595 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11075 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10116 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 10343 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 144411 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 132354 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220509 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 392498 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502080 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 14727 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39120 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38742 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46242 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76366 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Винницкой области бывшего чиновника подозревают в завладении 200 тыс. грн государственных средств

Киев • УНН

 • 13271 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Винницкой области бывшему чиновнику сообщили о подозрении в завладении 200 тыс. грн государственных средств путем неправомерного закупки обновлений баз данных воздушных судов для военных частей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

В Винницкой области бывшего чиновника подозревают в завладении 200 тыс. грн государственных средств

“Винницкой местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения государственными средствами при закупке обновлений аэронавигационных баз данных воздушных судов, в том числе для военных частей, которые представляют Украину в миротворческом контингенте ООН на территории стран Африки”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщено о подозрении бывшему работнику одного из центров обеспечения Вооруженных Сил Украины, который, действуя в сговоре с физическим лицом-предпринимателем, обеспечил ему победу в торгах на значительную сумму.

“В дальнейшем, чиновник приобрел за собственные средства необходимое программное обеспечение, а выделенными для этого из бюджета деньгами (более 200 тысяч гривен) завладел. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, а действия предпринимателя — как пособничество в указанном преступлении”, — говорится в сообщении.

Ведется следствие, принимаются меры для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба.

Напомним, одном из номинальных руководителей “Оптимумспецдеталь” сообщено о подозрении в участии в коррупционной схемы по поставке товаров в “Укроборонпром”, в результате которой в бюджет не поступило более 49 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,427.80
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.84