На виборах мера Харкова два фаворити, але на соціологію дивитися не варто - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У гонці за крісло мера Харкова будуть лідирувати Михайло Добкін і Ігор Терехов. Про це в коментарі УНН повідомив політолог Микита Трачук.
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“Тут є два явних фаворити — Терехов і Добкін. І навряд чи з’явиться який-небудь чорний лебідь”, — сказав він.
Разом з тим, експерт не рекомендує довіряти соціології.
“Я моніторив соцопитування по Харкову, навіть закриті. І об’єктивних даних поки не зустрічав. Тому, я б не довіряв соціології по харківським виборам”, — додав Трачук.
У нинішнього в.о. мера Харкова Ігоря Терехова є як переваги, так і серйозні недоліки, каже політолог. Серед сильних сторін — наявність адмінресурсу. Але проти Терехова може зіграти скандал з “підробленим” підписом Геннадія Кернеса, завдяки якому він отримав владу.
“Можливо для деяких харків’ян буде принципово важливо не голосувати за людину, яка, за даними ЗМІ, зайняла пост секретаря міськради незаконно”, — резюмував він.
В контексті
17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. В останній раз його бачили на публіці у серпні. Однак протягом усього часу близькі Кернеса запевняли, що він живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус і йде на поправку. Однак, нічого подібного не сталося, а незабаром після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якому Терехов зайняв його місце.
За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса.
Нового мера Харкова жителі міста будуть обирати в жовтні.