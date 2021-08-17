На величезному водосховищі у США – дефіцит води
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Американські чиновники вперше опублікували офіційну декларацію про дефіцит води на величезному західному водосховищі озера Мід, що спричинило скорочення постачання води частині ураженого посухою південного заходу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Дефіцит призведе до зменшення розподілу води в Арізоні, Неваді та Мексиці на рік, починаючи з жовтня, йдеться у повідомленні Бюро меліорації США.
Арізона втратить 18% річного розподілу, тоді як Невада скоротиться на 7%. Розподіл до Мексики, який вимагається за договором 1944 року, буде скорочено на 5%.
Хоча це не дивно, скорочення означатиме менше води - і жорсткі рішення щодо розподілу - для фермерських господарств, міст та племен у засохлому регіоні, який перебуває у 22 -му році посухи.
Страшна посуха на Заході США призвела до того, що озера Мід і Озеро Пауелл, друге за величиною в країні водосховище, досягли історичних мінімумів. Загальний обсяг накопичення води в системі річки Колорадо складає 40% ємності, порівняно з 49% рік тому, повідомляє бюро.
Нагадаємо
Зміни клімату спостерігається у всіх регіонах планети, причому цей процес стає все більш інтенсивним, а деякі з виниклих тенденцій вже незворотні, у будь-якому разі, на сьогодні.