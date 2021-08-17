На величезному водосховищі у США – дефіцит води

Деталі

Дефіцит призведе до зменшення розподілу води в Арізоні, Неваді та Мексиці на рік, починаючи з жовтня, йдеться у повідомленні Бюро меліорації США.

Арізона втратить 18% річного розподілу, тоді як Невада скоротиться на 7%. Розподіл до Мексики, який вимагається за договором 1944 року, буде скорочено на 5%.

Хоча це не дивно, скорочення означатиме менше води - і жорсткі рішення щодо розподілу - для фермерських господарств, міст та племен у засохлому регіоні, який перебуває у 22 -му році посухи.

Страшна посуха на Заході США призвела до того, що озера Мід і Озеро Пауелл, друге за величиною в країні водосховище, досягли історичних мінімумів. Загальний обсяг накопичення води в системі річки Колорадо складає 40% ємності, порівняно з 49% рік тому, повідомляє бюро.

Нагадаємо

Зміни клімату спостерігається у всіх регіонах планети, причому цей процес стає все більш інтенсивним, а деякі з виниклих тенденцій вже незворотні, у будь-якому разі, на сьогодні.