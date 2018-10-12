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На сході Японії стався землетрус

На сході Японії стався землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Землетрус магнітудою 5,3 стався в японській префектурі Тіба в п'ятницю в 13:15 за місцевим часом. Про це повідомило Японське метеорологічне агентство, передає УНН.

Гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 50 км.

У Токіо також було зафіксовано землетрус в 2 бали.

Повідомлень про серйозні руйнування або постраждалих поки не надходило, про небезпеку цунамі не оголошувалося.

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Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,1 стався в неділю в японській префектурі Нагано і сусідніх районах.

Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті потужного землетрусу, що став причиною зсувів на півночі Японії зросла до 44 осіб.

Нагадаємо, потужний землетрус стався на японському острові Хоккайдо вранці в четвер, 6 вересня.

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