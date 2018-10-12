На востоке Японии произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Тиба в пятницу в 13:15 по местному времени. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство, передает УНН.
Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 50 км.
В Токио также было зафиксировано землетрясение в 2 балла.
Сообщений о серьезных разрушениях или пострадавших пока не поступало, об опасности цунами не объявлялось.
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Напомним, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье в японской префектуре Нагано и соседних районах.
Как сообщал УНН, число погибших в результате мощного землетрясения, ставшего причиной оползней на севере Японии возросло до 44 человек.
Напомним, мощное землетрясение произошло на японском острове Хоккайдо утром в четверг, 6 сентября.