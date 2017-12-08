На Рівненщині інструктор патрульної служби під час навчання поранив ученицю
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 грудня. УНН. Інструктор патрульноі поліції в училищі Державної служби охорони в селищі Городок Рівненської області поцілив з пневматичної зброї в око учениці — майбутній патрульній поліцейській Олександрі Павук. Про це кореспонденту УНН розповіла матір дівчини Вікторія Павук.
За її словами, інцидент трапився під час занять, в око дівчині потрапила кулька пневмопістолета.
“Дівчина на око не бачить. У понеділок відправимо дитину на лікування в одеський інститут Філатова”, — повідомила мати постраждалої.
У патрульній поліції зазначили, що проводиться службове розслідування.
Нагадаємо, 5 грудня нардеп побив поліцейського у маріупольському суді.