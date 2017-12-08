В Ровенской области инструктор патрульной службы во время обучения ранил ученицу
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Инструктор патрульной полиции в училище Государственной службы охраны в поселке Городок Ровенской области попал из пневматического оружия в глаз ученицы — будущейй патрульной полицейской Александре Паук. Об этом корреспонденту УНН рассказала мать девушки Виктория Паук.
По ее словам, инцидент произошел во время занятий, в глаз девушке попал шарик пневмопистолета.
“Девушка на глаз не видит. В понедельник отправим ребенка на лечение в одесский институт Филатова”, — сообщила мать пострадавшей.
В патрульной полиции отметили, что проводится служебное расследование.
Напомним, 5 декабря нардеп избил полицейского в мариупольском суде.