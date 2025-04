На провокацію проти Павелка відреагували в УЄФА

"Mr. Pavelko is not a shareholder of the Company;

Mr. Pavelko was appointed as a member of the Board of Administration of the Company at the General Meeting of 26th June 2017;

Mr. Pavelko only accepted his appointment to the Board on the understanding that he would not receive any remuneration or reimbursement of expenses;

Accordingly, Mr Pavelko does not receive any remuneration, dividends nor reimbursement of expenses from his activities at the Company ", - сказано у відповіді УЄФА.

"Пан Павелко не є акціонером компанії (UEFA Events, - ред.). Пан Павелко був призначений членом ради директорів компанії з тією умовою, що він не буде отримувати ніякої грошової винагороди або компенсацій. Пан Павелко не отримує ніяких доходів або дивідендів за свою роботу в компанії ", - сказано у відповіді УЄФА.



Нагадаємо, раніше на підставі неправдивих тверджень про заробітки Павелко в UEFA Events, активісти вимагали від НАЗК притягнути президента ФФУ до відповідальності "за порушення антикорупційного законодавства".

На захист Павелко виступили представники українського парламенту, назвавши активність окремих активістів "черговим фейковим компроматом".