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На провокацію проти Павелка відреагували в УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. В УЄФА відреагували на заяви в українських ЗМІ про те, що президент ФФУ Андрій Павелко нібито отримує дивіденди від членства в Раді директорів компанії UEFA Events. У відповідь на запит УНН в УЄФА пояснили, що українець не є акціонером UEFA Events, а отже не отримує за свою роботу ніякої оплати.

На провокацію проти Павелка відреагували в УЄФА

"Mr. Pavelko is not a shareholder of the Company;
Mr. Pavelko was appointed as a member of the Board of Administration of the Company at the General Meeting of 26th June 2017;
Mr. Pavelko only accepted his appointment to the Board on the understanding that he would not receive any remuneration or reimbursement of expenses;
Accordingly, Mr Pavelko does not receive any remuneration, dividends nor reimbursement of expenses from his activities at the Company ", - сказано у відповіді УЄФА.

"Пан Павелко не є акціонером компанії (UEFA Events, - ред.). Пан Павелко був призначений членом ради директорів компанії з тією умовою, що він не буде отримувати ніякої грошової винагороди або компенсацій. Пан Павелко не отримує ніяких доходів або дивідендів за свою роботу в компанії ", - сказано у відповіді УЄФА.

Нагадаємо, раніше на підставі неправдивих тверджень про заробітки Павелко в UEFA Events, активісти вимагали від НАЗК притягнути президента ФФУ до відповідальності "за порушення антикорупційного законодавства".

На захист Павелко виступили представники українського парламенту, назвавши активність окремих активістів "черговим фейковим компроматом".

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