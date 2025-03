На провокацию против Павелко отреагировали в УЕФА

"Mr. Pavelko is not a shareholder of the Company;

Mr. Pavelko was appointed as a member of the Board of Administration of the Company at the General Meeting of 26th June 2017;

Mr. Pavelko only accepted his appointment to the Board on the understanding that he would not receive any remuneration or reimbursement of expenses;

Accordingly, Mr Pavelko does not receive any remuneration, dividends nor reimbursement of expenses from his activities at the Company", - сказано в ответе УЕФА.

"Господин Павелко не является акционером компании (UEFA Events, - ред.). Господин Павелко был назначен членом совета директоров компании с тем условием, что он не будет получать никакого денежного вознаграждения или компенсаций. Господин Павелко не получает никаких доходов или дивидендов за свою работу в компании", - сказано в ответе УЕФА.



Напомним, ранее на основании ложных утверждений о заработках Павелко в UEFA Events, активисты требовали от НАПК привлечь президента ФФУ к ответственности "за нарушение антикоррупционного законодательства".

В защиту Павелко выступили представители украинского парламента, назвав активность отдельных общественников "очередным фейковым компроматом".