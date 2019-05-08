На Прикарпатті дощі підтопили майже півсотні приватних господарств та пошкодили міст

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. В результаті опадів на території Івано-Франківської області підтоплено майже півсотні приватних господарств та пошкоджено 1 тимчасовий об’їзний шляхопровід. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

“В результаті опадів 07.05.2019 на території Івано-Франківської області відбулись події пов’язаних із погіршенням погодних умов, підтоплені 9 підвалів (8 житлових будівель та 1 адміністративної будівлі), 45 прибудинкових територій приватних господарств. Пошкоджено 1 тимчасовий об’їзний шляхопровід (металевий міст)”, — йдеться у повідомленні.

Підрозділи ДСНС в області відкачували воду з підвальних приміщень та з 11 прибудинкових територій (1935 м/куб. води).

До проведення робіт було від УДСНС в області залучено 14 од тех, 7 переносних мотопомп та 52 чол.

Розмір завданих збитків уточнюється комісіями місцевих органів влади.

Нагадаємо, на Буковині на р. Черемош внаслідок підмиву виникла загроза прориву дамби, що захищає с. Банилів Вижницького району.

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