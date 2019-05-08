На Прикарпатье дожди подтопили почти полсотни частных хозяйств и повредили мост
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В результате осадков на территории Ивано-Франковской области подтоплено почти полсотни частных хозяйств и повреждено 1 временный объездной мост. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.
"В результате осадков 07.05.2019 на территории Ивано-Франковской области состоялись события связанных с ухудшением погодных условий, подтоплены 9 подвалов (8 жилых зданий и 1 административного здания), 45 придомовых территорий частных хозяйств. Повреждено 1 временный объездной мост (металлический мост)", - говорится в сообщении.
Подразделения ГСЧС в области откачивали воду из подвальных помещений и с 11 придомовых территорий (1935 м/куб. воды).
К проведению работ было от УГСЧС в области привлечено 14 ед. тех, 7 переносных мотопомп и 52 чел.
Размер нанесенного ущерба уточняется комиссиями местных органов власти.
Напомним, на Буковине на р. Черемош в результате подмыва возникла угроза прорыва дамбы, защищающей с. Банилов Выжницкого района.