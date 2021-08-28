На півдні Франції у порту вибухнув катер: три людини постраждали, ще одна в тяжкому стані

Деталі

Цієї суботи, незадовго до полудня, в порту Сен-П'єр, вибухнув човен. Човен заправлялася на бензоколонці, коли стався вибух. У надзвичайній ситуації постраждали чотири людини, в тому числі 49-річна жінка.

Жінка отримала тяжкі опіки всього тіла та була евакуйована в лікарню Сент-Анн в Тулоні. Двоє людей отримали легкі поранення, в тому числі 14-річна дівчинка, ще одна людина майже не постраждала.

На місці події працювало близько тридцяти пожежників.

За словами пожежної команди, "ймовірно, що цей вибух стався через накопичення парів бензину в трюмі пов'язаного з запуском і без того дуже гарячого двигуна".

Слідство повинно встановити точні причини цього вибуху.