На півдні Франції у порту вибухнув катер: три людини постраждали, ще одна в тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Цієї суботи, 28 серпня, близько полудня в порту Сен-П'єр, що знаходиться в місті Єр, департаменту Вар, вибухнув човен, коли пасажири заправляли її бензином. Постраждало чотири людини, в тому числі 49-річна жінка, яка нині перебуває у тяжкому стані. Про це інформує УНН з посиланням на France Bleu.
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Цієї суботи, незадовго до полудня, в порту Сен-П'єр, вибухнув човен. Човен заправлялася на бензоколонці, коли стався вибух. У надзвичайній ситуації постраждали чотири людини, в тому числі 49-річна жінка.
Жінка отримала тяжкі опіки всього тіла та була евакуйована в лікарню Сент-Анн в Тулоні. Двоє людей отримали легкі поранення, в тому числі 14-річна дівчинка, ще одна людина майже не постраждала.
На місці події працювало близько тридцяти пожежників.
За словами пожежної команди, "ймовірно, що цей вибух стався через накопичення парів бензину в трюмі пов'язаного з запуском і без того дуже гарячого двигуна".
Слідство повинно встановити точні причини цього вибуху.