На Одещині вилучили 6 тонн спирту і тисячі літрів алкогольної продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Співробітниками оперативного підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ та військової прокуратури Одеського гарнізону було проведено низку обшуків у місті Ізмаїл. За результатами оперативних заходів правоохоронці вилучили шість тонн спирту, 2,3 тис. літрів готової лікеро-горілчаної продукції та 20,5 тис. пачок тютюнових виробів. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Обшуки за десятьма адресами правоохоронці проводили в рамках кримінального провадження за статтею 204 ККУ (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
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“За результатами обшуків було виявлено та вилучено майже 6 тонн спирту та 2,3 тисячі літрів готової лікеро-горілчаної продукції.
Крім того, в ході обшуків правоохоронці виявили 20,5 тисячі пачок тютюнових виробів. Разом із тим на місці було знайдено велику кількість товарно-транспортних декларацій двох відомих логістичних компаній та накладних зі здачі товарів у мережі магазинів, і майже 19 тисяч гривень.
Також було вилучено три транспортні засоби "Mersedes Sprinter" та обладнання для вироблення контрафактного алкоголю”, — йдеться у повідомленні.
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Вилучені товари, транспортні засоби, документація, засоби зв’язку та грошові кошти доставлені до УСБУ в Одеській області для подальшої експертизи та проведення інших необхідних слідчих заходів, додали прикордонники.
Нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, при виваженій державній політиці легальний алкоголь може приносити державі мільярди гривень у бюджет.
Сьогодні ж через тінізацію алкогольного ринку бюджети країни щорічно недоотримують близько 10 млрд грн.
Експерт зауважила, що держава наразі не звертає увагу на стагнацію легального алкогольного бізнесу та ігнорує наслідки цього процесу, негативні як для економіки країни, так і для споживачів, які все частіше труяться сурогатами.