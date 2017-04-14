В Одесской области изъяли 6 тонн спирта и тысячи литров алкогольной продукции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51958 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105065 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161741 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118989 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118065 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113390 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104849 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107226 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Одесской области изъяли 6 тонн спирта и тысячи литров алкогольной продукции

В Одесской области изъяли 6 тонн спирта и тысячи литров алкогольной продукции

Киев  •  УНН

 • 10944 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сотрудниками оперативного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ и военной прокуратуры Одесского гарнизона был проведен ряд обысков в городе Измаил. По результатам оперативных мероприятий правоохранители изъяли шесть тонн спирта, 2,3 тыс. литров готовой ликеро-водочной продукции и 20,5 тыс. пачек табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Обыски по десяти адресам правоохранители проводили в рамках уголовного производства по статье 204 УКУ (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

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“По результатам обысков было обнаружено и изъято почти 6 тонн спирта и 2,3 тысячи литров готовой ликеро-водочной продукции.

Кроме того, в ходе обысков правоохранители обнаружили 20,5 тысячи пачек табачных изделий. Наряду с этим на месте было найдено большое количество товарно-транспортных деклараций двух известных логистических компаний и накладных по сдаче товаров в сети магазинов, и почти 19 тысяч гривен.

Также были изъяты три транспортных средства "Mersedes Sprinter" и оборудование для изготовления контрафактного алкоголя”, – говорится в сообщении.

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Изъятые товары, транспортные средства, документация, средства связи и деньги доставлены в УСБУ в Одесской области для дальнейшей экспертизы и проведения других необходимых следственных мероприятий, добавили пограничники.

Напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, при взвешенной государственной политике легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет.

Сегодня же из-за тенизации алкогольного рынка бюджеты страны ежегодно недополучают около 10 млрд грн.

Эксперт отметила, что государство пока не обращает внимания на стагнацию легального алкогольного бизнеса и игнорирует последствия этого процесса, негативные как для экономики страны, так и для потребителей, которые все чаще травятся суррогатами.

Украинские Национальные Новости

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