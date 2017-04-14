В Одесской области изъяли 6 тонн спирта и тысячи литров алкогольной продукции

Обыски по десяти адресам правоохранители проводили в рамках уголовного производства по статье 204 УКУ (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

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“По результатам обысков было обнаружено и изъято почти 6 тонн спирта и 2,3 тысячи литров готовой ликеро-водочной продукции.

Кроме того, в ходе обысков правоохранители обнаружили 20,5 тысячи пачек табачных изделий. Наряду с этим на месте было найдено большое количество товарно-транспортных деклараций двух известных логистических компаний и накладных по сдаче товаров в сети магазинов, и почти 19 тысяч гривен.

Также были изъяты три транспортных средства "Mersedes Sprinter" и оборудование для изготовления контрафактного алкоголя”, – говорится в сообщении.

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Изъятые товары, транспортные средства, документация, средства связи и деньги доставлены в УСБУ в Одесской области для дальнейшей экспертизы и проведения других необходимых следственных мероприятий, добавили пограничники.

Напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, при взвешенной государственной политике легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет.

Сегодня же из-за тенизации алкогольного рынка бюджеты страны ежегодно недополучают около 10 млрд грн.

Эксперт отметила, что государство пока не обращает внимания на стагнацию легального алкогольного бизнеса и игнорирует последствия этого процесса, негативные как для экономики страны, так и для потребителей, которые все чаще травятся суррогатами.