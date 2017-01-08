На Одещині частково знімуть обмеження руху транспорту з 18:00
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 січня. УНН. З 18:00 8 січня знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів, крім вантажних, великовагових та великогабаритних на дорозі М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ” (на Таганрог) км. 17+555 — км. 55+550. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Одеської ОДА.
З 14:30 8 січня зняли обмеження та відновили рух транспортних засобів, крім вантажних, великовагових та великогабаритних на автодорозі Р-70 “Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/” на ділянці від м.Одеси до м.Білгород-Дністровського.
Як повідомляв УНН, 8 січня рух автодорогами на території Миколаївської області повністю відновлено.