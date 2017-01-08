В Одесской области частично снимут ограничения движения транспорта с 18:00
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 января. УНН. С 18:00 8 января снимаются ограничения и восстанавливается движение транспортных средств, кроме грузовых, большегрузных и крупногабаритных на дороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" (на Таганрог) км. 17 + 555 - км. 55 + 550. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.
С 14:30 8 января сняли ограничения и восстановили движение транспортных средств, кроме грузовых, большегрузных и крупногабаритных на автодороге Р-70 "Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши- / М-15 /" на участке от Одессы до Белгород- Днестровского.
Как сообщал УНН, 8 января движение по автодорогам на территории Николаевской области полностью восстановлено .