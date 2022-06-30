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На найбільшій у світі шоколадній фабриці виявлено сальмонеллу

На найбільшій у світі шоколадній фабриці виявлено сальмонеллу

Київ • УНН

 • 287012 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Виробництво було зупинено на найбільшому у світі шоколадному заводі, яким керує швейцарський гігант Barry Callebaut у бельгійському місті Візе після того, як було виявлено зараження сальмонелою. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Представник компанії повідомив, що виробництво було зупинено на фабриці, яка виробляє рідкий шоколад оптовими партіями для 73 клієнтів, які виготовляють кондитерські вироби.

Досі не було повідомлень про те, що споживачі шоколаду заразилися сальмонелою, що спричиняє сальмонельоз, хворобу, яка викликає діарею та лихоманку, але небезпечну тільки в крайніх випадках.

Фірма зв'язалася з усіма своїми клієнтами і попросила їх не відправляти будь-які продукти, які вони зробили із шоколаду після 25 червня на заводі Wieze, що знаходиться у Фландрії, на північний захід від Брюсселя.

Швейцарська група Barry Callebaut постачає какао та шоколадні вироби багатьом компаніям харчової промисловості, у тому числі таким гігантам галузі, як Hershey, Mondelez, Nestle та Unilever.

Що було раніше

Кілька тижнів тому було виявлено випадки зараження шоколаду сальмонелою на фабриці Ferrero в Арлоні на півдні Бельгії, що виробляє шоколад Kinder.

Бельгійські органи охорони здоров'я заявили 17 червня, що вони дали зелене світло на перезапуск заводу італійського гіганта на тримісячний тестовий період.

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