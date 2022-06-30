На крупнейшей в мире шоколадной фабрике обнаружена сальмонелла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Производство было остановлено на крупнейшем в мире шоколадном заводе, которым руководит швейцарский гигант Barry Callebaut в бельгийском городе Визе после того, как было обнаружено заражение сальмонеллой. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Представитель компании сообщил, что производство было остановлено на фабрике, производящей жидкий шоколад оптовыми партиями для 73 клиентов, которые производят кондитерские изделия.
До сих пор не было сообщений о том, что потребители шоколада заразились сальмонеллой, вызывающей сальмонеллез, болезнь, которая вызывает диарею и лихорадку, но опасна только в крайних случаях.
Фирма связалась со всеми своими клиентами и попросила их не отправлять какие-либо продукты, которые они сделали из шоколада после 25 июня на заводе Wieze, находящемся во Фландрии, к юго-западу от Брюсселя.
Швейцарская группа Barry Callebaut поставляет какао и шоколадные изделия многим компаниям пищевой промышленности, в том числе таким гигантам отрасли, как Hershey, Mondelez, Nestle и Unilever.
Что было раньше
Несколько недель назад были обнаружены случаи заражения шоколада сальмонеллой на фабрике Ferrero в Арлоне на юге Бельгии, производящей шоколад Kinder.
Бельгийские органы здравоохранения заявили 17 июня, что они дали зеленый свет на перезапуск завода итальянского гиганта на трехмесячный тестовый период.