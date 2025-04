На МКС астронавти почали вихід у відкритий космос для заміни сонячних батарей

Люк шлюзу на американському модулі Harmony відкрився в 7:39 за часом східного узбережжя США (14:39 за київським часом). Протягом 6,5 годин астронавти планують встановити дві нові літій-іонні батареї замість колишніх воднево-ніклелевих елементів. Маніпулятором, який задіяний в операції, управляє зі станції Джессіка Меїр.

Кожна з нових батарей має масу 194 кг, тому від астронавтів, які працюють в космічних скафандрах масою 158 кг, буде потрібно крайня обережність при переміщенні батарей до місця установки.

На МКС зараз знаходяться російські космонавти Олександр Скворцов та Олег Скрипочка, астронавти NASA Крістіна Кук, Ендрю Морган і Джессіка Меїр, а також представник Європейського космічного агентства Лука Пармітано (Італія).

Three hours into today’s spacewalk, @Astro_Christina and @AstroDrewMorgan are approximately 45 minutes ahead of the timeline and may complete some get ahead tasks, including moving an extra battery. Tune in: https://t.co/MfFyLr5vGN

