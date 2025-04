На МКС астронавты начали выход в открытый космос для замены солнечных батарей

Люк шлюза на американском модуле Harmony открылся в 7:39 по времени восточного побережья США (14:39 по киевскому времени). В течение 6,5 часов астронавты планируют установить две новые литий-ионные батареи вместо прежних водородно-никлелевих элементов. Манипулятором, который задействован в операции, управляет со станции Джессика Меир.

Каждая из новых батарей имеет массу 194 кг, поэтому от астронавтов, которые работают в космических скафандрах массой 158 кг, потребуется крайняя осторожность при перемещении батарей к месту установки.

На МКС сейчас находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).

Three hours into today’s spacewalk, @Astro_Christina and @AstroDrewMorgan are approximately 45 minutes ahead of the timeline and may complete some get ahead tasks , including moving an extra battery. Tune in: https://t.co/MfFyLr5vGN

— NASA (@NASA) October 6, 2019