На місці катастрофи Ан-148 у РФ знайшли яму в півтора метра глибиною
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Яму розміром сім на чотири метри і глибиною півтора метра виявили на місці падіння літака Ан-148 під Москвою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МНС Росії.
"На місці катастрофи ми виявили яму приблизно 7 на 4 метри і глибиною в півтора метра з уламками, були знайдені шматки обшивки і фрагменти тіл загиблих", - розповів начальник варти 127-ї пожежно-рятувальної частини Олексій Бесєдін, який першим опинився на місці катастрофи.
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З його слів, до місця авіакатастрофи було дістатися непросто. "Проблема в тому, що це засніжене чисте поле. Ніяких під'їздів не було, це потім вже підійшла важка техніка", - пояснив він.
Рятувальникам довелося йти пішки, оскыльки пожежні машини б просто не проїхали, загрузнувши в заметах. "Йшли десь метрів 600-700 по полю, в деяких місцях снігу було по пояс, під'їхати було неможливо. Був сильний вітер і йшов мокрий сніг", - додав він.
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Рятувальники почали шукати вцілілих і організовувати рятувальну операцію. Були відразу ж знайдені дрібні фрагменти фюзеляжу, які розкидало в радіусі кілометра.
Літак Ан-148 рейсом "Москва - Орськ" розбився 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Загинули всі, хто перебував на борту, - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.