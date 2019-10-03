На КПВВ у зоні ООС у чергах застрягли понад 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Зранку в четвер, 3 жовтня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах перебували 310 автівок. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 20/70; "Новотроїцьке" – 40/70; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що 2 жовтня прикордонники Краматорського, Донецького та Лисичанського загонів спільно із співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка", "Гнутове" та "Станиця Луганська" завадили чотирьом спробам переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Зокрема через лінію розмежування намагались провезти окуляри, взуття, смартфони та тютюнові вироби вартістю майже 112 тисяч гривень. Товари передано представникам ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
Крім того 2 жовтня через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 12 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донбасу направлені продуктові набори та будівельні матеріали вагою 203,43 тонни.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 38,8 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно, пропускні операції здійснюватимуться з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" на адмінмежі з окупованим Кримом тривають ремонтні роботи.