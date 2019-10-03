На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли более 300 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 20/70; "Новотроицкое" - 40/70; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 2 октября пограничники Краматорского, Донецкого и Лисичанского отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка", "Гнутово" и "Станица Луганская" помешали четырем попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности через линию разграничения пытались провезти очки, обувь, смартфоны и табачные изделия стоимостью почти 112 тысяч гривен. Товары переданы представителям ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того 2 октября через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы и строительные материалы весом 203,43 тонны.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 38,8 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя, пропускные операции будут осуществляться с 7:00 до 18:30.

Напомним, в КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админрубеже с оккупированным Крымом продолжаются ремонтные работы.