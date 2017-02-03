На Херсонщині затримали міжрегіональну злочинну групу, яка вкрала тонни сільгосппродукції
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 3 лютого. УНН. На Херсонщині затримана злочинна група з міжрегіональними зв’язками, на рахунку якої більше 10 фактів крадіжок зернових культур у великих об’ємах, передає УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ НП Херсонщини.
Від дій зловмисників постраждали великі фермерські господарства кількох районів Херсонської області. Також є інформація, що учасники групи причетні до аналогічних злочинів у Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Об’єктом злочинних посягань ставали склади та ангари, які не охоронялися. За один раз зловмисники вивозили на орендованих автомобілях КамАЗ від 2 до 30 тонн сільськогосподарської продукції: зерна пшениці, соняшника, ячменю, кукурудзи та сої.
Викрадену продукцію вони здавали на елеватори Херсонської та Миколаївської областей.
В ході проведеної роботи працівники поліції встановили особи 4 підозрюваних, усім від 24 до 37 років. Організатором виявився 37-річний житель Херсона, раніше судимий за розбійні напади. Його спільники жителі Дніпропетровської та Закарпатської областей, також раніше судимі за різні злочини: крадіжки, нанесення тілесних ушкоджень та збут наркотиків.
“Всі учасники злочинної групи затримані в ході спецоперації, яку провели працівники управління карного розшуку ГУНП та слідчого управління. Зловмисників затримали на світанку у Нововоронцовському районі, коли вони намагалися вивезти зі складу майже 25 тонн насіння соняшника. Зловмисники намагалися втекти від переслідування на легкових автомобілях, але ми передбачили їхні дії, створивши кілька груп затримання. Спецоперація завершилася успішно. Злочинці затримані, вилучена у них продукція повернута законному власнику”, — повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артур Мєріков.
Наразі учасники злочинної групи затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Призначено проведення низки експертиз з метою встановлення суми матеріальних збитків, нанесених фермерським господарствам. Відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України “Крадіжка” (карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років).
Нагадаємо, 3 лютого на Херсонщині попередили незаконний експорт металобрухту на 20 млн грн.