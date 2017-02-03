В Херсонской области задержали межрегиональную преступную группу, которая украла тонны сельхозпродукции
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Херсонской области задержана преступная группа с межрегиональными связями, на счету которой более 10 фактов краж зерновых культур в больших объемах, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП Херсонской области.
От действий злоумышленников пострадали крупные фермерские хозяйства нескольких районов Херсонской области. Также есть информация, что участники группы причастны к аналогичным преступлениям в Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Объектами преступных посягательств становились склады и ангары, которые не охранялись. За один раз злоумышленники вывозили на арендованных автомобилях КамАЗ от 2 до 30 тонн сельскохозяйственной продукции зерна пшеницы, подсолнечника, ячменя, кукурузы и сои.
Похищенную продукцию они сдавали на элеваторы Херсонской и Николаевской областей.
В ходе проведенной работы работники полиции установили личности 4 подозреваемых, всем от 24 до 37 лет. Организатором оказался 37-летний житель Херсона, ранее судимый за разбойные нападения. Его сообщники жители Днепропетровской и Закарпатской областей, также ранее судимы за различные преступления: кражи, нанесение телесных повреждений и сбыт наркотиков.
"Все участники преступной группы задержаны в ходе спецоперации, которую провели сотрудники управления уголовного розыска ГУНП и следственного управления. Злоумышленников задержали на рассвете в Нововоронцовском районе, когда они пытались вывезти из склада почти 25 тонн семян подсолнечника. Злоумышленники пытались уйти от преследования на легковых автомобилях, но мы предусмотрели их действия, создав несколько групп задержания. Спецоперация завершилась успешно. Преступники задержаны, изъятая у них продукция возвращена законному владельцу", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков.
Участники преступной группы задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Назначено проведение ряда экспертиз с целью установления суммы материального ущерба, нанесенного фермерским хозяйствам. Открыты уголовные производства по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины "Кража" (наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет).
Напомним, 3 февраля в Херсонской области предупредили незаконный экспорт металлолома на 20 млн грн.