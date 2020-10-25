На Херсонщині за добу виявили 95 нових випадків COVID-19

“За останню добу проведено 926 ПЛР-досліджень та 428 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 95 нових лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з яких 7 дітей та 3 медичних працівника”, — написав Гусєв.

За його словами, стан хворих задовільний, 88 осіб перебувають на самоізоляції.

“До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 7 осіб. Померли: чоловіки, 66 та 68 років, жителі Білозерського району; чоловік,56 років, житель Бериславського району. Мали захворювання на пневмонію та COVID-19. Тож наразі в області 3 236 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 1 330 людей побороли недуг; 1 835 інфікованих COVID-19; 71 людина померла”, — повідомив голова Херсонської ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 343 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 6 088 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 102. Одужали понад 141 тис., з них за добу — 1 753.