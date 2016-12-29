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На Херсонщині прийняли обласний бюджет

На Херсонщині прийняли обласний бюджет

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Депутати Херсонської обласної ради сьогодні прийняли бюджет на 2017 рік. Про це проінформували у прес-службі ОДА, повідомляє УНН.

В ході Х засідання сесії обласної ради VII скликання вирішувалося питання прийняття обласного бюджету на наступний рік.
Так, голосуючи за прийняття бюджету на 2017 рік за основу і в цілому, 48 депутатів обласної ради віддали свої голоси за його прийняття. На сьогоднішньому засіданні сесії присутні 50 депутатів обласної ради.

Голова обласної державної адміністрації подякував за виваженість прийнятого рішення. Він відмітив максимальну збалансованість прийнятого бюджету саме в частині доходів і видатків з урахуванням підвищення заробітних плат з початку 2017 року.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, депутати у Рівному ухвалили бюджет на 2017 рік.

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