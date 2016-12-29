В Херсонской области приняли областной бюджет
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Депутаты Херсонского областного совета сегодня приняли бюджет на 2017 год. Об этом проинформировали в пресс-службе ОГА, сообщает УНН.
В ходе Х заседания сессии областного совета VII созыва решался вопрос принятия областного бюджета на следующий год.
Так, голосуя за принятие бюджета на 2017 год за основу и в целом, 48 депутатов областного совета отдали свои голоса за его принятие. На сегодняшнем заседании сессии присутствовали 50 депутатов областного совета.
Председатель областной государственной администрации поблагодарил за взвешенность принятого решения. Он отметил максимальную сбалансированность принятого бюджета именно в части доходов и расходов с учетом повышения заработных плат с начала 2017 года.
Напомним, как сообщал УНН, депутаты в Ровно приняли бюджет на 2017 год .