На Харківщині від отруєння чадним газом загинула сім’я
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. В с. Зміїв Харківської області від отруєння чадним газом загинули четверо осіб, з яких двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС, передає УНН.
“13 лютого о 15:20 на номер "101" надійшло повідомлення від чергового Національної поліції, що в м. Зміїв Харківської області за адресою: вулиця Левківська, будинок 26 було виявлено тіла двох дорослих та двох дітей: чоловік 1980 року народження, жінка 1985 року народження, та двоє дітей 2009 та 2015 років народження. Пожежі не було”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначили, що, за попередніми даними причиною трагедії стало отруєння чадним газом.
Нагадаємо, 30 грудня 2017 року в Івано-Франківську від отруєння чадним газом загинула сім’я з шістьох осіб.