В Харьковской области от отравления угарным газом погибла семья
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В с. Змиев Харьковской области от отравления угарным газом погибли четыре человека, из которых двое детей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, передает УНН.
"13 февраля в 15:20 на номер "101" поступило сообщение от дежурного Национальной полиции, в г.Змиев Харьковской области по адресу: улица Левковская, дом 26 были обнаружены тела двух взрослых и двух детей: мужчины 1980 года, женщина 1985 года, и двое детей 2009 и 2015 рождения. Пожара не было", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что, по предварительным данным причиной трагедии стало отравление угарным газом.
Напомним, 30 декабря 2017 года в Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибла семья из шести человек.