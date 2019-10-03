На Кабмін вдруге подали в суд через нові порядки перевірок Держпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Кабінету міністрів України про визнання протиправною постанови, якою було затверджено нові порядки перевірок Держпраці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва.
"Суд призначив підготовче засідання у справі на 22 жовтня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі нагадують, що це вже друга справа щодо оскарження постанови КМУ №823 від 21 серпня 2019 року "Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю", що перебуває у провадженні суду.
"Як вже повідомлялось, раніше суд відкрив провадження за позовом до КМУ щодо визнання протиправною вищевказаної постанови та призначив підготовче засідання на 17 жовтня 2019 року", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, уряд упорядкував питання контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.