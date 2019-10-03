На Кабмин во второй раз подали в суд из-за новых порядков проверок Гоструда
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Кабинета министров Украины о признании противоправным постановления, которым были утверждены новые порядки проверок Гоструда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.
"Суд назначил подготовительное заседание по делу на 22 октября 2019 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напоминают, что это уже второе дело по обжалованию постановления КМУ №823 от 21 августа 2019 года "Некоторые вопросы осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде", который находится в производстве суда.
"Как уже сообщалось, ранее суд открыл производство по иску к КМУ о признании противоправным вышеуказанного постановления и назначил подготовительное заседание на 17 октября 2019 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, правительство упорядочил вопросы контроля за соблюдением работодателями законодательства о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью.