На Гаваях стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Землетрус магнітудою 5,4 за шкалою Ріхтера стався в 6 км до захід-південно-захід від вулкана на острові Гаваї (США - ред.) вчора. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 19,4055 градуса північної довготи і 155,2965 градуса західної широти. Гіпоцентр залягав на глибині 0,35 км.
Вчора, 8 липня, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9.
Нагадаємо, на заході Албанії біля затоки Лалесі, популярного серед туристів місця в 30 км на захід від столиці Тирани, в середу близько 9 ранку відбулося землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера.
Землетрус магнітудою 5,0 за шкалою Ріхтера стався 1 липня в 17:27:01 за Гринвічем в 76 км на північний схід від японського міста Муцу.
Як повідомляв УНН, майже 7 тис. житлових будинків та господарських споруд пошкоджено в японській префектурі Осака на південному заході острова Хонсю в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався 18 червня.
Число постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ятеро людей. Зараз більше тисячі осіб перебувають в евакуаційних центрах.