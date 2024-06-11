На фронті відбулося 81 боєзіткнення: Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
Збройні Сили України відбили численні атаки російських загарбників на декількох фронтах, в ході яких було зафіксовано 81 бойове зіткнення.
На передовій відбулося 81 бойове зіткнення. Ситуація залишається напруженою, проте - контрольованою. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Впродовж доби Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу противника, сім засобів ППО, один підрозділ артилерії та радіолокаційну станцію. Разом з тим, російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням п’яти ракет та 45 авіаційних ударів із застосуванням 64 КАБів, задіяли 486 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин
Ситуація на напрямках
На Харківському: ворог 4 рази атакував у районах Вовчанська та Глибокого. Проте, всі наступи були безуспішні.
На Куп’янському: противник намагався відтіснити ЗСУ із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове. Але втрат позицій і територій не допущено.
На Лиманському: кількість бойових зіткнень зросла до 12. Окупанти намагалися просунутися в районах Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Всі атаки відбили ЗСУ.
На Сіверському: Захисники відбили 4 штурми в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.
На Краматорському: загарбник 7 разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. Триває бій в районі Нового.
На Покровському: ситуація залишається напруженою. Агресор 21 раз намагався атакувати ЗСУ поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 ворожих атак відбито. Ще два бойових зіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.
На Курахівському: ситуація залишається напруженою. Тут кількість бойових зіткнень збільшилась до 17. Окупанти намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка. 14 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Тривають бої в районі Красногорівки
На Времівському: ворожі сили намагалися просунутися поблизу Водяного та Старомайорського. Але Сили оборони контролюють ситуацію.
На Оріхівському: окупанти здійснили одну безуспішну штурмову дію в районі населеного пункту Копані.
На Придніпровському: Захисники відбили 2 атаки армії терористів у районі північніше Кринок. Втрат позицій не допущено.
росіяни активно атакують на Покровському напрямку, тривають 9 бойових зіткнень - Генштаб 10.06.24, 16:06 • 16041 перегляд