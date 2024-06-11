На фронте произошло 81 боестолкновение: самая горячая обстановка остается на Покровском направлении-Генштаб

На передовой произошло 81 боевое столкновение. Ситуация остается напряженной , однако-контролируемой. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток силы обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава противника, семь средств ПВО, одно подразделение артиллерии и радиолокационную станцию. Вместе с тем, российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением пяти ракет и 45 авиационных ударов с применением 64 Кабов, задействовали 486 дронов-камикадзе. Также враг совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: враг 4 раза атаковал в районах Волчанска и глубокого. Тем не менее, все наступления были безуспешны.

На Купянском: противник пытался оттеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Берестовое. Но потерь позиций и территорий не допущено.

На Лиманском: количество боевых столкновений возросло до 12. оккупанты пытались продвинуться в районах Дружелюбовки, Невского, Терновского, Торского, Григоровки и Серебрянского леса. Все атаки отбили ВСУ.

На Северском: защитники отразили 4 штурма в районах спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском: захватчик 7 раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Ситуация напряженная. Продолжается бой в районе Нового.

На Покровском: ситуация остается напряженной. Агрессор 21 раз пытался атаковать ВСУ вблизи Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. 19 вражеских атак отбиты. Еще два боевых столкновения продолжаются неподалеку Новоалександровки и Новопокровского.

На Кураховском: ситуация остается напряженной. Здесь количество боевых столкновений увеличилось до 17.оккупанты пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Константиновка и Прасковеевка. 14 вражеских атак успешно отражены Силами обороны. Продолжаются бои в районе Красногоровки

На Времовском: вражеские силы пытались продвинуться вблизи Водяного и Старомайорского. Но силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском: оккупанты совершили одно безуспешное штурмовое действие в районе населенного пункта Копани.

На Приднепровском: защитники отразили 2 атаки армии террористов в районе севернее крынок. Потерь позиций не допущено.

россияне активно атакуют на Покровском направлении, продолжаются 9 боевых столкновений - Генштаб