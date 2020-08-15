На фоні масових протестів Лукашенко продовжив повноваження старого уряду республіки

У зв’язку зі складанням урядом повноважень перед новообраним Президентом згідно ч.3 ст.106 Конституції Білорусі і відповідно до ч.11 цієї статті і пунктом 7 ст.84 Конституції глава держави доручив прем’єр-міністру, міністрам і головам державних комітетів здійснювати свої повноваження до сформування нового складу Ради Міністрів шляхом видання Президентом правових актів про призначення на зазначені посади.

Указом встановлюється, що до нового складу Ради Міністрів за посадою входять голови Комітету державного контролю, Президії Національної академії наук, Національного статистичного комітету, правління Білоруського республіканського союзу споживчих товариств.

Раніше в суботу Лукашенко заявив, що новий уряд в основному вже сформовано, і можливі тільки “якісь нюанси”.

Відзначимо також, що попередній уряд було відправлено у відставку 3 червня. Лукашенко тоді заявив, що через кризу, викликану пандемією, заміна всіх членів уряду була б неправильним кроком.