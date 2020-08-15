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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75190 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100481 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124530 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106105 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125998 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100907 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101787 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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На фоне массовых протестов Лукашенко продлил полномочия старого правительства республики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ “О полномочиях правительства Республики Беларусь”, которым поручил премьер-министру и членам правительства выполнять их функции до формирования нового состава кабмина. Об этом сообщило в субботу государственное агентство БелТА, передает УНН.

В связи со сложением правительством полномочий перед вновь избранным Президентом согласно ч.3 ст.106 Конституции Беларуси и в соответствии с ч.11 этой статьи и пунктом 7 ст.84 Конституции глава государства поручил премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета Министров путем издания Президентом правовых актов о назначении на указанные должности.

Указом устанавливается, что в новый состав Совета Министров по должности входят председатели Комитета государственного контроля, Президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что новое правительство в основном уже сформировано, и возможны только “какое-то нюансы”.

Отметим также, что предыдущее правительство было отправлено в отставку 3 июня. Лукашенко тогда заявил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом.

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