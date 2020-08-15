На фоне массовых протестов Лукашенко продлил полномочия старого правительства республики
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ “О полномочиях правительства Республики Беларусь”, которым поручил премьер-министру и членам правительства выполнять их функции до формирования нового состава кабмина. Об этом сообщило в субботу государственное агентство БелТА, передает УНН.
В связи со сложением правительством полномочий перед вновь избранным Президентом согласно ч.3 ст.106 Конституции Беларуси и в соответствии с ч.11 этой статьи и пунктом 7 ст.84 Конституции глава государства поручил премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета Министров путем издания Президентом правовых актов о назначении на указанные должности.
Указом устанавливается, что в новый состав Совета Министров по должности входят председатели Комитета государственного контроля, Президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
Ранее в субботу Лукашенко заявил, что новое правительство в основном уже сформировано, и возможны только “какое-то нюансы”.
Отметим также, что предыдущее правительство было отправлено в отставку 3 июня. Лукашенко тогда заявил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом.