На Філіппіни насувається новий тайфун, евакуйовують тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Філіппінська влада закликала тисячі жителів східних прибережних районів евакуюватися перед приходом тайфуну “Вамко” (Vamco), який повинен обрушитися на державу всього через кілька тижнів після того, як країну вразив найсильніший циклон в цьому році, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Вамко” є 21-м тропічним штормом, що обрушився на Філіппіни в цьому році, зі швидкістю 125 км/год і поривами до 155 км/ч.
Острівна провінція Катандуанес і довколишній Албай, обидва на південний схід від столиці Маніли, у кінці жовтня взяли на себе основний удар “Жени”, тайфуну категорії 5, у результаті якого загинули 25 осіб і шестеро осіб зникли безвісті.
“Вамко” повинен дістатися до берега острова Поліліо в середу ввечері і обрушитися на провінції на північ від столиці, перш ніж покинути головний острів Філіппін Лусон в четвер, повідомив DZMM синоптик штату Кріс Перес.
Жителям прибережних населених пунктів, які очікують триметрового штормового нагону, наказали покинути свої будинки, повідомила мер Поліліо Крістіна Боске. Водночас, за її словами, забезпечення запобігання поширенню COVID-19 в евакуаційних центрах залишається проблемою.
Як повідомляв УНН, раніше у В’єтнамі евакуювали мільйон людей через наближення тайфуну.