Во Вьетнаме эвакуируют миллион человек из-за приближения тайфуна
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В центральной вьетнамской провинции Куангнам из-за приближения тайфуна "Молаве" эвакуируют людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
“Более миллиона человек эвакуируют с побережья в центральной вьетнамской провинции Куангнам из-за тайфуна „Молаве“, который уже оставил после себя разрушения и 3 погибших на Филиппинах”, — пишет издание.
Отмечается, что это уже четвёртый за последние недели шторм, который обрушится на Вьетнам. По данным синоптиков, скорость ветра может достичь 165 км/час.
“В провинции Куангнам готовятся к новому удару стихии в чрезвычайных условиях: ранее регион уже пострадал от наводнений и оползней, жертвами которых стали 130 человек. Здесь всё ещё остаются затопленными около 180 тысяч домов”, — добавляется в сообщении.
Вьетнам подвержен стихийным бедствиям в сезон дождей с июня по ноябрь, при этом наиболее сильно страдают центральные прибрежные провинции.
Напомним, в сентябре на Южную Корею обрушил тайфун "Хайш".