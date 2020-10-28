У В'єтнамі евакуюють мільйон людей через наближення тайфуну

“Понад мільйон людей евакуюють із узбережжя в центральній в’єтнамській провінції Куангнам через тайфун ”Молаве“, який вже залишив після себе руйнування і 3 загиблих на Філіппінах”, — пише видання.

Відзначається, що це вже четвертий за останні тижні шторм, який обрушиться на В’єтнам. За даними синоптиків, швидкість вітру може досягти 165 км/год.

“У провінції Куангнам готуються до нового удару стихії в надзвичайних умовах: раніше регіон вже постраждав від повеней і зсувів, жертвами яких стали 130 осіб. Тут все ще залишаються затопленими близько 180 тисяч будинків”, - додається в повідомленні.

В’єтнам часто страждає від стихії в сезон дощів з червня по листопад, при цьому найбільше - центральні прибережні провінції.

Нагадаємо, у вересні на Південну Корею обрушивя тайфун “Хайш”.