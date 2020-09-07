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В Южную Корею добрался тайфун "Хайшен", людей эвакуируют

Киев • УНН

 • 14735 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Южную Корею в понедельник добрался тайфун "Хайшен", людей эвакуируют, более 5 тыс. домов без электричества. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

В Южную Корею добрался тайфун "Хайшен", людей эвакуируют

Как сообщило метеорологическое агентство Южной Кореи, тайфун прибыл на берега южного полуострова в понедельник, после мощного шторма, который побил южные острова Японии. Шторм, который принес высокий устойчивый ветер скоростью до 126 км в час, направлялся на север от города Ульсан на юге.

Из-за сильного ветра без электроэнергии почти 5000 домов на южной окраине Корейского полуострова, включая курортный остров Чеджу, на котором с субботы выпало более 473 мм осадков.

Чиновники эвакуировали почти 1000 человек, тогда как более 300 рейсов в 10 аэропортах, включая международный аэропорт Чеджу, отменен. Въезд в национальные парки и некоторые поезда приостановлены.

Как сообщал УНН, в Японии зафиксировали второй мощный тайфун, который разрушил дома, а также привел к перебоям с электроэнергией. Тайфун "Хайшен" наступил через несколько дней после того, как тайфун "Майсак" прорвался на Корейский полуостров, оставив по крайней мере двух погибших и тысячи людей без энергии. Шторм ожидается около портового города Чонцзинь поздно в понедельник.

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