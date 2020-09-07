До Південної Кореї дістався тайфун “Хайшен”, людей евакуюють

Як повідомило метеорологічне агентство Південної Кореї, тайфун прибув на береги південного півострова в понеділок, після потужного шторму, який побив південні острови Японії. Шторм, що проніс найвищий стійкий вітер швидкістю до 126 км на годину, прямував на північ від міста Ульсан на півдні.

Через сильний вітер вже припинено живлення майже 5000 домогосподарств на південній околиці Корейського півострова, включаючи курортний острів Чеджу, на якому з суботи випало понад 473 мм опадів.

Чиновники евакуювали майже 1000 людей, тоді як понад 300 рейсів у 10 аеропортах, включаючи міжнародний аеропорт Чеджу, скасовано. В’їзд до національних парків та деякі поїзди зупинені.

Як повідомляв УНН, у Японії зафіксували другий потужний тайфун, який зруйнував будинки, а також призвів до перебоїв з електроенергією. Тайфун “Хайшен” настає буквально через кілька днів після того, як тайфун “Майсак” прорвався на Корейський півострів, залишивши принаймні двох загиблих і тисячі людей без енергії. Шторм очікується біля портового міста Чонцзінь пізно в понеділок.