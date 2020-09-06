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Японію за тиждень накрив другий потужний тайфун

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Японії зафіксували другий потужний тайфун, який зруйнував будинки, а також призвів до перебоїв з електроенергією. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP News.

Японію за тиждень накрив другий потужний тайфун

"Другий потужний тайфун, який зафіксували в Японії за тиждень, викликав у неділю потужний вітер і дощі на південних островах. Зірвало дахи будинків, залишивши їх без електроенергії", - йдеться у повідомленні.

За інформацією метеорологів, опади "можуть бути настільки сильними, як відро з водою, яке одномоментно вилили на голову".

"За кілька днів до цього вийшли попередження, щоб люди були готові сховатися та щоб вони запасалися їжею та водою", - додали у повідомленні.

Також чиновники заявляли, що є загроза розливу кількох річок.

"Попередження про евакуацію було видано більш ніж 50 тисячам осіб", - додали у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, до південно-західного регіону Японії вздовж Маріанських островів рухається тайфун Хайшен, який наблизиться до японського узбережжя з 6 по 7 вересня.

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