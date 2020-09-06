Японию за неделю накрыл второй мощный тайфун
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Японии зафиксировали второй мощный тайфун, который разрушил дома, а также привел к перебоям с электроэнергией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP News.
"Второй мощный тайфун, который зафиксировали в Японии за неделю, вызвал в воскресенье сильный ветер и дожди на южных островах. Сорвал крыши домов, оставив их без электроэнергии", - говорится в сообщении.
По информации метеорологов, осадки "могут быть настолько сильными, как ведро с водой, которое мгновенно вылили на голову".
"За несколько дней до этого вышли предупреждения, чтобы люди были готовы спрятаться и чтобы они запасались едой и водой", - добавили в сообщении.
Также чиновники заявляли, что есть угроза разлива нескольких рек.
"Предупреждение об эвакуации было выдано более 50 тысячам человек", - добавили в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, к юго-западным регионам Японии вдоль Марианских островов движется тайфун Хайшэн, который приблизится к японскому побережью с 6 по 7 сентября.