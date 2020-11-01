На дорогах України з'являться "заспокоювачі" дорожнього руху

"Укравтодор розробив та подав пропозиції змінити перелік стандартних засобів, які використовуються на дорозі для заспокоєння руху. Вперше в історії України ці зміни внесені і з 1 листопада набудуть чинності", - повідомили в агентстві і розповіли, чому це важливо:



Вимоги нового стандарту закладають комплексний підхід до створення системи безпечних умов руху дорогами та вулицями.



Засоби заспокоєння руху встановлюються не тільки для зменшення швидкості, а головним чином для рівномірності транспортних потоків. Особлива увага до ділянок, де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними та велосипедними.



Неправильний вибір швидкості, а частіше її перевищення, призводить до зростання травматизму на дорогах. Засоби заспокоєння руху є ефективним доповненням до обмежень швидкості.



В Укравтодорі вказали, що дотепер існував лише один засіб заспокоєння руху – так званий "лежачий поліцейський". Всі інші усталені світові практики інженери-проектанти застосовували лише на власний страх та ризик.

"Змінені стандарти дозволять встановлювати розділювальні острівці або смуги, бордюрні розширення, чокери та острівці безпеки. Вони проектуються під час ремонту або модернізації існуючих доріг та вулиць, а також під час будівництва та реконструкції. Завдяки комплексному підходу водій підтримує постійну безпечну швидкість, а не змінюють її, повсякчас розганяючись та гальмуючи", - пояснили в агентстві.

Нагадаємо, раніше міністр Владислав Криклій розповів, як в Україні будують інфраструктуру безпеки.