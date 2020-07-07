На Донеччині арештували неповнолітнього, який побив та підпалив безхатька

“... суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб місцевому мешканцю, який обґрунтовано підозрюється у замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 червня 2020 року, близько 22:00, 15-річний юнак, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на території одного із дитячих садків міста Маріуполя, вступив у словесну сварку з місцевим жителем.

У ході конфлікту, хлопець розлютився та наніс удари руками та ногами по тілу потерпілого. Від отриманих пошкоджень потерпілий впав та не подавав ознаки життя. Вирішивши, що чоловік помер, хлопець підпалив на ньому одяг та з місця злочину зник.

Потерпілого із чисельними тяжкими травмами доставлено до міської лікарні, де він до тепер перебуває у комі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Маріуполі заради розваги нетверезий школяр побив безхатька, а потім підпалив на ньому одяг та пішов додому. Впродовж доби оперативники затримали підозрюваного.