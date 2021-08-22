На Донбасі через ворожі обстріли сьогодні загинув військовий

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Поблизу Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.

У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.