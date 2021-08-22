На Донбасі через ворожі обстріли сьогодні загинув військовий

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17 березня, 19:38 • 105222 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 137689 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 198064 перегляди

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17 березня, 13:49 • 164555 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161526 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182305 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151163 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159596 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176259 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221968 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російсько-окупаційні війська станом на 17.00 22 серпня двічі обстріляли українські позиції з гранатометів і кулеметів, один військовослужбовець загинув. Про це у повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил, передає УНН.

Деталі

Поблизу Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.

У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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