На Донбасі через ворожі обстріли сьогодні загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російсько-окупаційні війська станом на 17.00 22 серпня двічі обстріляли українські позиції з гранатометів і кулеметів, один військовослужбовець загинув. Про це у повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил, передає УНН.
Деталі
Поблизу Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.
У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.