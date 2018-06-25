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На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку

На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку

Київ • УНН

 • 13667 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку в Дніпропетровській області. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За словами першого заступника, дитина ледь жива була знайдена в кущах, роздягнена та в крові.

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“Завдяки швидкому реагуванню поліції на своєчасне повідомлення громадян при відпрацюванні місцевості біля місця скоєння злочину, а також прилеглих сіл був затриманий мешканець сусіднього населеного пункту, 1990 р.н. Затримали його, коли він вертався додому після вчинення свого ганебного злочину. У нього вилучений одяг зі слідами крові. В 2010 році цей негідник вже був засуджений за згвалтування з застосуванням ножа десятирічного хлопчика. Нещодавно в цьому році він звільнився”, — йдеться у повідомленні.

На теперішній час потерпіла дівчинка знаходиться в лікарні у вкрай важкому стані. Під час ґвалтування зловмисник наніс поранення дівчинці.

Нагадаємо, чоловік зґвалтував свою дев’ятирічну падчерку у Дніпропетровській області.

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