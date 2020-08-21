На День Незалежності у центрі Києва тимчасово заборонять рух транспорту: схема
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Під час святкування 29-ї річниці Незалежності України 23 та 24 квітня у центральній частині Києва тимчасово заборонять рух транспорту, повідомили в КМДА, оприлюднивши схему перекриття руху, передає УНН.
"Так, з 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів", - повідомили в КМДА.
Зокрема, зазначається, що рух обмежуватимуть на таких вулицях:
• вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);
• Михайлівська площа;
• вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);
• вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
• вулиця А. Тарасової;
• вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
• вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);
• Софійська площа;
• Рильський провулок;
• вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);
• вулиця Десятинна.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України розробило спеціальний формат святкування Дня Незалежності України з усім світом в онлайн-форматі, організувавши шестигодинний марафон.