На День Незалежності у центрі Києва тимчасово заборонять рух транспорту: схема

"Так, з 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів", - повідомили в КМДА.

Зокрема, зазначається, що рух обмежуватимуть на таких вулицях:

• вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);

• Михайлівська площа;

• вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);

• вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);

• вулиця А. Тарасової;

• вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);

• вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);

• Софійська площа;

• Рильський провулок;

• вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);

• вулиця Десятинна.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України розробило спеціальний формат святкування Дня Незалежності України з усім світом в онлайн-форматі, організувавши шестигодинний марафон.